أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 وهي كالتالي :

تقرير حقوقي يرصد 11 حالة انتهاك ضد حريات التعبير خلال شهر https://www.elyamnelaraby.com/486060/ البحسني يبحث مع وزير التعليم العالي الحلول البديلة لإستمرار الدراسة الجامعية بسبب أزمة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/486062/ محلل سياسي سعودي يُحذر من إدخال حزب الإصلاح للأتراك باليمن لضرب التحالف https://www.elyamnelaraby.com/486065/ توكل كرمان.. بوق تنظيم الإخوان الإرهابي وأحد أزرع الرئيس التركي https://www.elyamnelaraby.com/486071/ ناشط جنوبي يكشف عمالة حزب الإصلاح لتركيا https://www.elyamnelaraby.com/486077/ عبر الإخوان.. هكذا تسعى تركيا إلى ضرب المشروع العربي في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/486083/ إعلامي مصري يكشف عن دعم تركيا للحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/486088/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للمليشيا في رازح Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/486099/ ذمار.. المليشيا تختطف 19 طفلا وتنقلهم إلى أمكان خاصة لتلقي دورات طائفية https://www.elyamnelaraby.com/486100/ تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/486115/ قيادي بالإنتقالي يلتقي ممثلين عن هيئة الوفاق الجنوبي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/486116/ ما يتذكروه اليمنيون عن الإحتلال العثماني لبلادهم ؟ https://www.elyamnelaraby.com/486118/ وزراء ومسؤولين في الشرعية باعوا اليمن لتركيا ! https://www.elyamnelaraby.com/486130/ دويد : الميليشيا المرتهنة لولاية الفقيه لا يحق لها الحديث عن الشعب اليمني https://www.elyamnelaraby.com/486132/ التاريخ التركي في اليمن بين دعم الجماعات المتشددة وشراء المسؤولين https://www.elyamnelaraby.com/486155/ عاجل.. مقتل قيادي حوثي بارز وأسر 22 شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/486156/

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