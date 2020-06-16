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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل قيادي حوثي بارز وأسر 22 شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه، فيما تم أسر 22 عنصرًا من المليشيا الانقلابية، في معارك عنيفة مع الجيش اليمني مسنودا بالتحالف العربي، بجبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وقال الجيش الوطني، في بيان له الثلاثاء، إن المدعو "مرّان المرّاني"، قائد ما يسمى بـ"ميمنة جبهة نهم"، قتل مع مرافقيه في المعارك المتصاعدة لليوم الرابع على التوالي.
ووفقا للمصدر، فقد أسفرت المعارك أيضًا عن أسر 22 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية، فضلا عن خسائر فادحة في العتاد والآليات العسكرية، وفقا للعين.
وحققت قوات الجيش الوطني، انتصارات جديدة في مديرية "نهم"، واستعادت مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا باتجاه "فرضة نهم"، شرقي صنعاء.
وتمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير آليات حوثية في منطقة "نجد العتق" ومناطق أخرى محيطة بها في "نهم"، فيما لاتزال المعارك مشتعلة، وفقا للبيان.
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