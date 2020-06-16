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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون ‘‘الفنانة منى فاروق’’ التي ظهرت بـ’’الفيديوهات الاباحية‘‘ مع ‘‘خالد يوسف‘‘ .. شاهد الفيديو الجديد الذي تم تسريبه لها وهي مع شخص آخر.."فيديو"

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نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، وذلك أثناء تواجدها في دبي. وظهرت منى فاروق في الفيديو وهي إمام أحد الشواطئ في دبى وقررت أن تصدم جمهورها بنزولها البحر.وعلقت منى فاروق في الفيديو قائلة: نزلت البحر برجلي في المياه المالحة عشان أخف من مرضى. وأضافت منى فاروق: كل عام وكل جمهوري الحبيب سعيد وبخير دائما ويا رب تكون السنة 2020 سعيدة عليكم







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