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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : “ظهور مفاجىء” لـ الابن الأكبر لـ ”محمد بن سلمان“ ... شاهدو كيف ظهر بشكل مختلف

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لـ ابن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأكبر.وظهر في الصور الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز . وحظيت الصورة بتداول واسع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .







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