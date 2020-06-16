شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ايام.. الأوبئة تحصد أرواح أكثر من 230 مواطنًا في هذه المحافظة اليمنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أودى وباء كورونا المستجد كوفيد 19 والأوبئة والأمراض الأخرى بحياة العشرات من أبناء محافظة إب، في مختلف المديريات، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
ووثقت مصادر صحية وفاة 136 مواطنًا ومواطنة في مختلف مديريات المحافظة، خلال الفترة من 8 ـ 15 يونيو الجاري، في ظل تفشٍ واسع لفيروس كورونا المستجد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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مضيفة أن الوفيات غلبت عليها أمراض الالتهابات الرئوية الحادة، ما يرجح إصابة تلك الحالات بفيروس كورونا.
ومن بين الأمراض التي تسببت بالوفيات أمراض القلب والكوليرا وحمى الضنك. وشملت الإحصائية وفيات مركز العزل الصحي لمرضى كورونا، والوفيات في المستشفيات، وأخرى تم رصدها من مواقع التواصل الاجتماعي.
وشكلت مناطق “النادرة، وعزلة بيت المليكي بالعدين، ودمنة نخلان في السياني، ومفرق حبيش في المخادر” أهم بؤر تفشي الفيروس الذي لاتزال جماعة الحوثي تنكر وجوده حتى الآن.
يذكر أنه تم رصد 95 حالة وفاة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وسط موجة وفيات كبيرة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
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