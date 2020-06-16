ورد للتو : طيران التحالف يعاود قصف العاصمة صنعاء ودوي انفجارات عنيفة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء العاصمة صنعاء ومحيطها ناتجة عن معاودة التحالف العربي قصف مواقع تابعة لجماعة الحوثيين. وقال مصدر محلي لـ”يمن برس” إن طيران التحالف شن ثلاث غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح المصدر أن التحالف شن غارة أخرى على موقع للحوثيين في منطقة بيت عذران في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.



وكان التحالف العربي استهدف صباح اليوم، بخمس غارات مواقع بمنطقتي عطان والنهدين جنوبي صنعاء وثلاث غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم شرقي صنعاء.

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