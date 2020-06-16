عــــاجل : اول تعليق لمجلس الوزراء السعودي بعد استهداف الحوثيين لأراضي المملكة ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أدان مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، استهداف الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.
واستنكر المجلس استمرار الحوثي إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار تجاه الاعيان المدنية في الأراضي السعودية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأعتبر المجلس في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذه المحاولات المتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، هي أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرات مسيرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه منطقة عسير جنوبي السعودية.
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