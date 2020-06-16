اغتيال قيادي سلفي بمحافظة تعز والاصلاح يتهم احد مرافقيه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

لقي قيادي في صفوف المرتزقة بمحافظة تعز مصرعه اليوم الثلاثاء على يد أحد مرافقيه، في ثاني عملية اغتيال مشابهه لمقتل المرتزق عدنان الحمادي.

وقالت مصادر مطلعة إن القيادي المرتزق صادق مهيوب المكنى “أبو الصدوق” لقي مصرعه برصاص أحد مرافقيه في مقر إقامته أمام مستشفى الصفوة بمحافظة تعز.

وأضافت المصادر أن الجاني الذي عمل مرافقا لأبو الصدوق منذ سنوات أطلق عدة رصاصات على جسد ابو الصدوق أردته قتيلا وذلك بحسب الرواية الاخوانية التي قالت أن الجاني حاول الهرب بعد إقدامه على عملية الاغتيال غير ان زملاءه تمكنوا من قتله اثناء محاولته الفرار.

ويعد مهيوب أحد قادة المرتزقة السلفيين، في تعز والذي هاض عدة معارك مع المليشيات التابعة لحزب الاصلاح بالمحافظة.