77 غارة على اليمن في 24 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

أقدم طيران العدوان السعودي، اليوم الثلاثاء، على تدمير شبكة الإتصالات بمديرية ذيبين ومحطة الاتصالات في منطقة بني غيث بمديرية بني صريم بمحافظة عمران، وذلك ضمن غاراته الـ 77 التي شنها خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للاتصالات أن طيران العدوان استهدف شبكة الإتصالات في جبل ذروة بمديرية ذيبين، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

واستهجن المصدر بشدة استمرار تحالف العدوان في استهداف البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ظل تواطؤ وصمت المجتمع الدولي ومنظماته.

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وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية، الإضطلاع بالمسئولية لإيقاف جرائم العدوان وانتهاكاته بحق الشعب اليمني.

وكان طيران العدوان استهدف قبل ساعات محطة الإتصالات في منطقة بني غيث بمديرية بني صريم، ما أدى إلى تدمير محطة البث وإنقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن خمس مديريات بعمران.

وشن طيران العدوان السعودي 77 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت على 12 غارة على محافظة صنعاء و28 غارة على مجزر في مأرب وثلاث غارات على عمران وسبع على صعدة وثمان غارات على حجة وأربع على نجران.