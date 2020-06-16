شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/// مفاجأة سارة للوافدين في سلطنة عمان تتعلق بنظام الكفالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ١٦ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عمانية، عن مفاجأة سارة للوافدين العاملين في سلطنة عمان تتعلق بنظام الكفالة، والتي ستطبقها الجهات الرسمية مطلع العام المقبل 2021.

وبحسب تقرير لصحيفة "أثير" العمانية؛ فإن سلطنة عمان تتجه إلى إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة والتي كانت إلزامية بالنسبة للعامل الذي يرغب في الانتقال للعمل من صاحب عمل إلى آخر.

وتوقع التقرير أن يحقق القرار" العديد من الإيجابيات لأصحاب الأعمال ومن بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين".

وأوضح أن من أبرز "إيجابيات تطبيق هذا القرار تعزيز تنافسية العامل العماني مقارنة بالعامل غير العماني من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما".

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وأشار التقرير إلى أن "القرار سيسهم في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية خصوصًا تلك التي قد تتعرض لضغوطات من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة".

وتنص المادة المستبدلة من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب على أنه "يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه".

وتتضمن المادة شرط أن "يقدم العامل ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقًا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة".

ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة.

جدير بالذكر أن "شهادة عدم الممانعة" تتسبب في هروب العمالة الوافدة والأجنبية من سلطنة عمان؛ نظرًا لأنها تحرم العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده مع صاحب العمل.