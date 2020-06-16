شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل// بينهم ضباط سعوديين .. شهداء وجرحى في قوات الشرعية بقصف صاروخي لحوثي على معسكر ماس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ١٦ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)
أفادت مصادر مطلعة مساء اليوم الثلاثاء بإستشهاد عدد من الضباط العسكريين البارزين في قوات الشرعية ، بصاروخ بالستي أطلقته الحوثي على النوبة الواقعة في معسكر ماس بمحافظة مأرب شرقي اليمن .
وأكدت المصادر أن الحوثي استهدفت أحد النوب في معسكر ماس الاستراتيجي بصاروخ باليستي تسبب بسقوط عددا من الشهداء والجرحى في قوات الجيش الوطني بينهم ضباط سعوديين.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني
تواصل منذ امس الاثنين صدها للزحوفات الذي تشنه الحوثي باتجاه معسكر ماس بشكل مكثف وغير مسبوق في إطار تصعيدها العسكري على مشارف مدينة مأرب وضمن مساعيه الراميه إلى اقتحام وإسقاط المدينة والسيطرة على مركز المحافظة أخرى معاقل الشرعية في شمال البلاد.
بينهم ضباط سعوديين .. شهداء وجرحى للشرعية وتحاول مليشيا الحوثي التقدم صوب معسكر ماس عقب سيطرتها على موقع الجفرة الذي انسحبت منه قوات الجيش الوطني بعد قطع الخط الدولي الرابط بين مأرب والجوف وقطع الإمدادات العسكرية عن الجيش من قبل المليشيا .
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