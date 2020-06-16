شكرا لمتابعة خبر عن قوات الحزام الامني تعلن حظر تجوال ليلي للدرجات النارية في عاصمة محافظة أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة الحزام الأمني ، و التدخل السريع بأبين قرار يقضي بحظر حركة الدراجات النارية ليلا ، ابتدأ من اليوم الثلاثاء ، على أن يكون الحظر عند الساعه التاسعة مساءً.

وفيما يلي ننشر نص القرار حسب ، الذي نشرته إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين.

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''نص القرار'' :

يمنع منعا باتاً التجوال بالدراجات النارية في شوارع عاصمة محافظة أبين زنجبار بعد الساعه التاسعه مساءً

يبدأ سريان هذا القرار ابتداءاً من الساعه التاسعه مساءً هذا اليوم من الثلاثاء 16 يونيو 2020 حيث و انه تم إصدار التوجيهات كافة النقاط الأمنية المرابطة في المواقع بإ إلغاء القبض على كل من يخالف هذا القرار

نرجو من جميع أبناء زنجبار الشرفاء التعاون بالعمل على تنفيذ هذا القرار للحفاظ على أمن و إستقرار عاصمة محافظة أبين مدينة زنجبار ويأتي هذا القرار حفاظا على أرواح المواطنين في ظل هذه الضروف التي تعيشها محافظة أبين من حرب غاشمه تشنها الجماعات الإرهابية على مدينة زنجبار

هذا و الله ولي التوفيق

صادر عن : قيادة الحزام الأمني والتدخل السريع بأبين.