شكرا لمتابعة خبر عن حالة استنفار تشهدها العاصمة صنعاء .. الحوثيون في أسوأ حالاتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيش جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء ، وضع حرج جدا بالتزامن مع هزائمها النكراء في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي أعلنت حالة استنفار غير عادية في العاصمة صنعاء.

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وبحسب المصادر فإن الأعداد الكبيرة لجثث مقاتلي الحوثيون سببت حالة من الهلع والخوف لدى جماعة الحوثي حيث تمتلأ مستفيات العاصمة بالجثث بما فيها 48 والكويت والمؤيد وأخرى.

كما تسببت هزيمتها في جبهة نهم بحالة أخرى من الهلع وتعمل بكل طاقتها لتعزيز الجبهة بالأفراد في وقت تنفذ فيه مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مستمرة على مواقع وتعزيزات الحوثيين.

ويعبر بشكل أكبر عن وضع جماعة الحوثي المأزوم هذا تصريح ناطقها الرسمي محمد عبدالسلام الذي أعلن فيه تمك جماعته بخسارها العسكري ورفض أي مفاوضات في تهديد مراده تدخل المجتمع الدولي بوقف المعركة.