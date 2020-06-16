شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يعلن رفض جميع المفاوضات واستمرار جماعته في الخيار العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي ، اليوم الثلاثاء ، رفضها للمفاوضات واستمرارها في الخيار العسكري.

وقال الناطق الرسمي باسم الحوثيون محمد عبدالسلام ، في تغريده على حسابه الرسمي في تويتر : إن شعبنا اليمني يؤكد مضيه قدما في معركة الدفاع عن كرامته وسيادة بلده ومساندة الجيش واللجان الشعبية حتى ردع المعتدين ودفعهم إلى وقف عدوانهم وحصارهم

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ويأتي هذا بعد الانكسار المؤلم الذي عاشته الجماعة في جبهة نهم خلال اليومين الماضيين حيث كانت تراهن الميليشيا على دخول مدينة مأرب.

وقد سيطرت قوات الجيش الوطني اليوم على مفرق صلب في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وتكبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة خلال المواجهات الأخير في الأرواح والعتاد كما منيت بهزيمة نكرا فقدت فيها مواقع استراتيجية وهامة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.