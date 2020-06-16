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عدن - ياسمين التهامي - بعد فاجعة ”آل صباح“.. رسالتان من “السلطان هيثم بن طارق” و“تميم بن حمد“ إلى ”أمير الكويت”

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ”السلطان هيثم بن طارق“، “سلطان عُمان” ، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالتين إلى ”أمير دولة الكويت” الشيخ صباح الجابر الصباح، بعد فاجعة هزة ”آل صباح“. وقدَّم السلطان هيثم بن طارق، تعازيه ومواساته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة هيا عبد الله العلي المالك الصباح، بحسب وكالة الأنباء العمانية. من جانبه، عبَّر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تعزيته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بوفاة االشيخة هيا عبد الله العلي المالك الصباح؛ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية. وأمس الاثنين، نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخة هيا عبد الله العلي المالك الصباح عن عمر ناهز 87 عامًا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وذكر بيان “الديوان الأميري الكويتي” ، أن جثمان الفقيدة الشيخة هيا عبد الله العلي المالك الصباح، سيوارى الثرى ”السلطان هيثم بن طارق“، “سلطان عُمان” ، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالتين إلى ”أمير دولة الكويت” الشيخ صباح الجابر الصباح، بعد فاجعة هزة ”آل صباح“. وقدَّم السلطان هيثم بن طارق، تعازيه ومواساته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة هيا عبد الله العلي المالك الصباح، بحسب وكالة الأنباء العمانية. من جانبه، عبَّر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تعزيته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بوفاة االشيخة هيا عبد الله العلي المالك الصباح؛ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية. وأمس الاثنين، نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخة هيا عبد الله العلي المالك الصباح عن عمر ناهز 87 عامًا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وذكر بيان “الديوان الأميري الكويتي” ، أن جثمان الفقيدة الشيخة هيا عبد الله العلي المالك الصباح، سيوارى الثرى

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