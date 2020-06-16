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عدن - ياسمين التهامي - غدآ الاربعاء : في السعودية مجلس الشورى يصوت بخصوص عمل المرأة في أحد القطاعات الهامة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مجلس الشورى، غدا الأربعاء، حول إمكانية عمل النساء في السلك القضائي كـ”قاضيات” بمحاكم الأحوال الشخصية. وطالب عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، في وقت سابق بدراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية ، وأشار في مسوغات توصيته إلى أن الشريعة لم تحرم ذلك، بل أجازته عند كثير من العلماء، ولا سيما للأحوال الشخصية. ولفت الغيث إلى أن مقاصد الشريعة تدعو لتحقيق ذلك، كونها الأفضل في معرفة حال الأحوال الشخصية. مجلس الشورى، غدا الأربعاء، حول إمكانية عمل النساء في السلك القضائي كـ”قاضيات” بمحاكم الأحوال الشخصية. وطالب عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، في وقت سابق بدراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية ، وأشار في مسوغات توصيته إلى أن الشريعة لم تحرم ذلك، بل أجازته عند كثير من العلماء، ولا سيما للأحوال الشخصية. ولفت الغيث إلى أن مقاصد الشريعة تدعو لتحقيق ذلك، كونها الأفضل في معرفة حال الأحوال الشخصية.

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