شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتح مكتباً لـ «الإنتقالي» في نيويورك للضغط على الأمم المتحدة بشأن تقسيم اليمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الإمارات تفتح مكتباً لـ «الإنتقالي» في نيويورك للضغط على الأمم المتحدة بشأن تقسيم اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements موقع (foreign lobby) إن الإمارات فتحت مكتباً للمجلس الانتقالي الجنوبي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الموقع أن الإمارات تسعى من خلال المكتب إلى الضغط على الأمم المتحدة بشأن فكرة الانفصال التي يسعى المجلس لتحقيقها. ونشر الموقع صورة للتحويلات المالية من مكتب "الانتقالي" في الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونقل الموقع عن تسجيل مسرب لمكتب "الانتقالي" في أمريكا كشف عن تلقيه 146 الف دولار من مكتبه الرئيسي لتغطية إيجار المكتب والنفقات الأخرى لإدارة المكتب في واشنطن والمكتب الذي افتتح حديثًا في مدينة نيويورك. وبحسب التسجيل فإن الأموال جاءت من مكتب المجلس المجلس الانتقالي في دولة الإمارات وليس من مكتبه في عدن كما كان الحال في السابق. ويأتي هذا التصعيد السياسي الإماراتي في سياق تصعيدات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية في الداخل اليمني تستهدف الحكومة الشرعية والمملكة العربية موقع (foreign lobby) إن الإمارات فتحت مكتباً للمجلس الانتقالي الجنوبي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الموقع أن الإمارات تسعى من خلال المكتب إلى الضغط على الأمم المتحدة بشأن فكرة الانفصال التي يسعى المجلس لتحقيقها. ونشر الموقع صورة للتحويلات المالية من مكتب "الانتقالي" في الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونقل الموقع عن تسجيل مسرب لمكتب "الانتقالي" في أمريكا كشف عن تلقيه 146 الف دولار من مكتبه الرئيسي لتغطية إيجار المكتب والنفقات الأخرى لإدارة المكتب في واشنطن والمكتب الذي افتتح حديثًا في مدينة نيويورك. وبحسب التسجيل فإن الأموال جاءت من مكتب المجلس المجلس الانتقالي في دولة الإمارات وليس من مكتبه في عدن كما كان الحال في السابق. ويأتي هذا التصعيد السياسي الإماراتي في سياق تصعيدات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية في الداخل اليمني تستهدف الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية ، وخاصة في عدن وأبين وشبوة وسقطرى ، بهدف تقسيم اليمن وتمكين ابو ظبي من السيطرة على موانئه وجزره وممراته الدولية في البحرين العربي والأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تفتح مكتباً لـ «الإنتقالي» في نيويورك للضغط على الأمم المتحدة بشأن تقسيم اليمن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.