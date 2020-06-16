شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا التالي : السلطات السعودية تحذر من إدخال حزب الإصلاح للأتراك باليمن لضرب التحالف .. تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 16-06-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 16-6-2020? وردنا التالي : السلطات السعودية تحذر من إدخال حزب الإصلاح للأتراك باليمن لضرب التحالف .. تفاصيل ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، لرصد الدور التخريبي لحزب الإصلاح في اليمن، محذراً من خطورة إدخالهم الأتراك لضرب التحالف العربي. وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "أتمنى من بعض الكتاب الذين يبحثون في الشأن اليمني مناقشة موضوع حزب الإصلاح ودوره التخريبي وخطورته". وأضاف: "وكيف ساهم في تمديد مدة الحرب الدائرة على الحوثي وسقوط بعض الجبهات". وأوضح: "وفي إمكانية إدخالهم للأتراك لضرب التحالف، لاسيما بعد وجود مؤشرات ودعوات علنية لذلك، بدلًا من تناول بعض الأخبار الهامشية المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، لرصد الدور التخريبي لحزب الإصلاح في اليمن، محذراً من خطورة إدخالهم الأتراك لضرب التحالف العربي. وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "أتمنى من بعض الكتاب الذين يبحثون في الشأن اليمني مناقشة موضوع حزب الإصلاح ودوره التخريبي وخطورته". وأضاف: "وكيف ساهم في تمديد مدة الحرب الدائرة على الحوثي وسقوط بعض الجبهات". وأوضح: "وفي إمكانية إدخالهم للأتراك لضرب التحالف، لاسيما بعد وجود مؤشرات ودعوات علنية لذلك، بدلًا من تناول بعض الأخبار الهامشية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا التالي : السلطات السعودية تحذر من إدخال حزب الإصلاح للأتراك باليمن لضرب التحالف .. تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.