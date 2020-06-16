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عدن - ياسمين التهامي - هجوم ناري جديد لناطق قوات طارق صالح: هي العدوان على اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل الناطق الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية "قوات طارق صالح" العميد صادق دويد هجومه الناري على ميليشيا الحوثي ازاء ممارساتها العنصرية. وقال دويد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أن "ميليشيا الحوثي المرتهنة لولاية الفقية،لايحق لها الحديث عن الشعب اليمني،وهي تُمارس عليه عنصرية بغيضة تحت مسميات مختلفة آخرها الخمس،وتصادر حقوقه بلغة استعلائية، وتظاهر ل الناطق الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية "قوات طارق صالح" العميد صادق دويد هجومه الناري على ميليشيا الحوثي ازاء ممارساتها العنصرية. وقال دويد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أن "ميليشيا الحوثي المرتهنة لولاية الفقية،لايحق لها الحديث عن الشعب اليمني،وهي تُمارس عليه عنصرية بغيضة تحت مسميات مختلفة آخرها الخمس،وتصادر حقوقه بلغة استعلائية، وتظاهر كورونا عليه". وأضاف دويد بأن ميليشيا الحوثي "هي العدوان على اليمن أرضا و شعبا و تاريخا و هوية" ويأتي هذا بعد محاولة ميليشيا الحوثي الأخيرة في فرض وسن قوانين عنصرية تميز الهاشميين السلاليين على غيرهم من الشعب اليمني والتي كان أرخها قانون الزكاة الذي يمنحهم الخمس.

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