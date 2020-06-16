شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب على صفيح ساخن.. والمعارك على اشدها في عدة جبهات "خارطة السيطرة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مأرب على صفيح ساخن.. والمعارك على اشدها في عدة جبهات "خارطة السيطرة"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مت المواجهات بشكل عنيف مساء اليوم بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين على امتداد جبهات مأرب وسط تقدم الجيش في جبهات وتراجعه في اخرى. وتشهد جبهات محافظة مأرب (شرقيّ اليمن)، في هذه الاثناء معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، وسط تقدم للقوات الحكومية وانهيار في صفوف المليشيات. وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة تدور الآن، في جبهات مجزر ونجد العتق والمخدرة ومفرق الجوف وصلب بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي. وأضافت،أن الجيش الوطني ننفذ عملية إلتفاف سريعة في جبهة نهم، وتمكن فيها من قتل وأسر عدة عناصر من مليشيا الحوثي. وذكرت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، استهدفت بعدة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، فيما دمرت عدد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين. يأتي ذلك بعد أن استعاد الجيش الوطني في وقت سابق، مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة. وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وتراجع وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. مت المواجهات بشكل عنيف مساء اليوم بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين على امتداد جبهات مأرب وسط تقدم الجيش في جبهات وتراجعه في اخرى. وتشهد جبهات محافظة مأرب (شرقيّ اليمن)، في هذه الاثناء معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، وسط تقدم للقوات الحكومية وانهيار في صفوف المليشيات. وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة تدور الآن، في جبهات مجزر ونجد العتق والمخدرة ومفرق الجوف وصلب بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي. وأضافت،أن الجيش الوطني ننفذ عملية إلتفاف سريعة في جبهة نهم، وتمكن فيها من قتل وأسر عدة عناصر من مليشيا الحوثي. وذكرت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، استهدفت بعدة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، فيما دمرت عدد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين. يأتي ذلك بعد أن استعاد الجيش الوطني في وقت سابق، مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة. وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وتراجع وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأرب على صفيح ساخن.. والمعارك على اشدها في عدة جبهات "خارطة السيطرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.