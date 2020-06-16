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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. احتجاز مرضى في مستشفى بصنعاء ومناشدات عاجلة “صور”

كشف الصحفي منصور الآنسي عن انتهاكات وتجاوزات غير انسانية يرتكبها أحد المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة تجاه المرضى الفقراء الذين ساقهم القدر للتداوي في هذا المشفى. وقال الصحفي الانسي في تصريح خاص ل” إب برس ” ان القصة تحدث في مستشفى “يوني ماكس” الواقع بخط المطار بعد أن شاءت الأقدار ان يُسعف عمه إليه، الا أنه تفاجأ بوقوعه في ورطة كبيرة خاصة أن عمه اُدخل العناية المركزة ولم يتمكن من إخراجه إلى أي مستشفى آخر. وأضاف: ” اثناء وقوفي أمام العناية المركزة للمستشفى لفت نظري قسم للرقود أمام قسم العناية فقررت الدخول إلى هذا القسم وكانت الكارثة الإنسانية تنتظرني، فقد قابلت في أول غرفة شخصين الأول من أبناء مدينة باجل يلبس ملابس بسيطه وجسمه ناحل والبؤس والتعب ظاهر في وجهه، والثاني شخص من أبناء وصاب يظهر من ملامحه التعب النفسي،”. وأكد مرافقين للمرضى أن هاذان المريضان كانا مرضى في المستشفى وقد تعافيا من المرض ولكن لم يستطيعا دفع تكاليف العلاج فقام المستشفى باحتجازهم بدون توفير أكل أو شراب لحين تسديد فاتورة المستشفى. وذكر أن أحد المرضى محتجز بمبلغ لا يتجاوز مائة ألف ريال وتم احتجازه لأكثر من شهر وكل يوم يضاف تسعة ألف ريال إلى الفاتورة تحت مسمى حق السرير حتى تجاوز المبلغ 450 ألف ريال، بينما يحتجز المستشفى المريض الاخر على ذمة مبلغ لا يتجاوز اربعمائة الف ريال وتم احتجازه أيضاً لأكثر من شهر حتى تجاوز قيمة الفاتورة إلى أكثر من 800 ألف ريال. لافتا إلى أن المرضى لا زالوا محتجزين حتى كتابة الخبر وكل يوم تضاف لفاتورة كل واحد منهم تسعة الف ريال بدون تقديم أو توفير أي وجبات أو رعاية تذكر. وناشد المرضى السلطات الصحية في صنعاء التدخل لإيجاد حل واطلاق سراحهم.

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