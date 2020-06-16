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عدن - ياسمين التهامي - تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا في خمس محافظات يمنية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت اللجنة الوطنية للطوارئ التابعة لحكومة عدن عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس ت اللجنة الوطنية للطوارئ التابعة لحكومة عدن عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمس محافظات يمنية. وأكدت اللجنة في تغريدة لها مساء الثلاثاء أنه تم تسجيل 14 حالة في حضرموت منها حالة وفاة، و6 حالات في عدن، و7 حالات في تعز منها حالة وفاة، و3 حالات في لحج، و11 حالة في مأرب منها 4 وفيات. وقالت 12 حالة من الاصابات السابقة توفيت 8 منها في تعز وحالتين في كل من أبين ولحج، وحالتين في حضرموت. ويرتفع ‘جمالي اصابات الفيروس التاجي في اليمن والمعلن عنها رسميا من قبل السلطات الصحية في كل من عدن وصنعاء إلى 889 حالة إصابة مؤكدة منها 215 حالة وفاة، وو93 حالة تعافي.

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