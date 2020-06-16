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عدن - ياسمين التهامي - الملك الأردني "يصفع" نتينياهو ويرد بقوة على تهديد إسرائيل باحتلال الأردن خلال ساعات

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جديد اب برس

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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صفعة محرجة لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب مصدر دبلوماسي وبحسب المصدر فإن الملك عبدالله رفض التحدث مع نتينياهو الذي أجرى اتصالا هاتفيا وطلب التحدث عن مخطط حكومته ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة، اليوم الثلاثاء، عن المصدر الأردني قوله إنه “عندما اتصل نتنياهو قيل له إن ’الملك ليس موجودا’، كما أن الملك لم يرد على اتصال هاتفي آخر (من نتنياهو) في ساعات لاحقة”. وقد أوضح الأردن أنه لا يوافق على ضم من أي نوع، لا “ضم كبير” ولا “ضم صغير”. وحذر المصدر من عواقب تنفيذ الضم على الأردن، قائلاً “على الإسرائيليين التفكير بشكل عميق”. يأتي هذا بعد أن أطلق إعلامي "اسرائيلي" تهديدات للمملكة الأردنية بغزوها واحتلالها في 3ساعات، ما أثار موجة غضب من قبل مغردين عرب. وفي محاولة منه لإثارة الفتن بتغريداته التي تهدف لإثارة الجدل والبلبلة بين متابعيه العرب، سخر الاسرائيلي “إيدي كوهين”، عبر حسابه بتويتر، من ملك الأردن عبدالله الثاني، وقال: “مسؤولي ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة أول إبتدائي يهدد طالباً آخر بأخوه الكبير غير الموجود أساساً ببساطة”. وتابع مهدداً باسم دولته المُحتلة: “لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون”..ووجه رسالة مٌباشرة لملك الأردن قائلاً: “يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل”