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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : الحوثيون يفاجئون اليمنيين والمجتمع الدولي بموقفا غير متوقع.. والشعب اليمني يتأهب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements طوة جديدة تظهر عدم اكتراث المليشيات الحوثية للأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب اليمني في ظل جائحة طوة جديدة تظهر عدم اكتراث المليشيات الحوثية للأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب اليمني في ظل جائحة كورونا وانتشار الأوبئة وانقطاع المرتبات وارتفاع معدل الفقر بين المواطنين نسفت المليشيات الحوثية كل جهود الامم المتحدة الرامية لايجاد حل سياسي في اليمن، واعلنت عن استمرار خيارها العسكري في اليمن. جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي بأسم مليشيات الحوثيين محمد عبدالسلام في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" بقوله: فإن شعبنا اليمني يؤكد مضيه قدما في معركة الدفاع عن كرامته وسيادة بلده ومساندة الجيش واللجان الشعبية حتى ردع المعتدين ودفعهم إلى وقف عدوانهم وحصارهم" حسب تعبيره. وكانت مليشيات الحوثيين قد صعدت من عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات المشتعلة باليمن بالاضافة الى تنفيذ عمليات عدائية على الاراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي اعلن التحالف عن اعتراض طائرات مسيرة مساء الاثنين وتدمير صاروخ باليستي صباح اليوم الثلاثاء أطلقته المليشيات من صعدة باتجاه نجران. واعلن التحالف العربي اليوم الثلاثاء عن عمليات نوعية نفذها طيران التحالف على اهداف عسكرية مشروعة تستخدمها المليشيات في تنفيذ عملياتها عبر الطائرات الديون المفخخة والصواريخ الباليستية في صنعاء وعمران، ردا على تصعيد المليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

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