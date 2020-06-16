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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : تاسع أقوى جيوش العالم يبدأ تحركاته في الشرق الأوسط وهذه الدولة العربية هي الضحية الأولى"تفاصيل طارئة لما يحدث"

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جديد اب برس

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وكالة “رويترز” عن تحرك عسكري للجيش التركي في ليبيا على وقع انتصارات “حكومة الوفاق” الوطني المعترف بها دوليًّا، سيقلب الأوضاع في الشرق الأوسط. ونقلت الوكالة عن مصدر تركي، تأكيده أن أنقرة والحكومة الليبية، تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، في تثبيت لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط. وأضاف المصدر التركي: أن “استخدام تركيا لقاعدة الوطية الجوية في ليبيا على جدول الأعمال، وقد يكون من الممكن أيضًا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية”. وأوضحت “رويترز”، أنه “لم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخرًا”. تاسع أقوى جيوش العالم يقلب الأوضاع ودفعت “حكومة الوفاق” الوطني قوات “خليفة حفتر”، المدعومة من روسيا وفرنسا ومصر والإمارات، للتقهقر خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستعادت السيطرة على عدة مواقع. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية عسكريا بموجب اتفاقية أمنية وقعها الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكانت قاعدة “الوطية” الجوية من بين المواقع الإستراتيجية التي سيطرت عليها قوات الوفاق في الآونة الأخيرة، حيث تمكنت من طرد قوات حفتر من الغرب الليبي خلال أسابيع، وتستعد الآن لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية. وكانت السلطات التركية، ذكرت الأسبوع الماضي، أنها قد توسع تعاونها في ليبيا بصفقات في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع.