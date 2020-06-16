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عدن - ياسمين التهامي - عريس سعودي يثير الجدل في المملكة.. ومفاجأة بشأن عروسته وكيف تمت المراسم؟ (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مراسم زواج لعروسين سعوديين في مرحلة سن صغيرة في المملكة العربية مع او ضد الزواج عند البلوغ؟ pic.twitter.com/1w6jTaluWX — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 16, 2020 مع او ضد الزواج عند البلوغ؟ pic.twitter.com/1w6jTaluWX — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 16, 2020 لت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مراسم زواج لعروسين سعوديين في مرحلة سن صغيرة في المملكة العربية السعودية ويبلغ عمر الزوج، الذي يدعى محمد، 13 عاما، في حين بلغ عمر الزوجة 12 عاما فقط. وتمت مراسم الزواج بحضور أقارب الزوجين الذين أخذوا يقدمون التهاني والتبريكات لهما بالحياة الزوجية السعيدة. وقد أثار الفيديو المتداول على تويتر، والذي رصده "بويمن" حالة من الجدل، بين الرافض للزواج في سن مبكر وبين المرحب بدعوى أن يكون العروسين وصلا مرحلة البلوغ المعروفة

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