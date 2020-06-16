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عدن - ياسمين التهامي - 4 خطوات طبيعية بسيطة تخلصك من آلام الظهر نهائيًا

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements حركة الظهر الصحي الألمانية مجموعة من التمارين البسيطة للتخلص من آلام الظهر نهائيا، والناتجة عن الجلوس لفترات طويلة على مقاعد العمل، وخصوصا في زمن حركة الظهر الصحي الألمانية مجموعة من التمارين البسيطة للتخلص من آلام الظهر نهائيا، والناتجة عن الجلوس لفترات طويلة على مقاعد العمل، وخصوصا في زمن كورونا . التمرين الأول هو "تمرين البلانك" فعند إجرائه يشكل الظهر والأرداف والفخذان والرقبة خطًا مستقيمًا، وبعد ذلك يتم الاستلقاء على البطن وتمديد الأقدام بعرض الخصر، ثم يتم الاستناد على أطراف أصابع القدم والساعدين، وهما مفرودان بعرض الكتف. وثانيها تمرين الضغط، والذي يتعبر من تمارين اللياقة البدنية التقليدية، التي تعمل على تقوية عضلات الجسم بالكامل، وفي هذا التمرين يتم وضع الذراعين بعرض الكتف أسفل الصدر، والارتكاز على أطراف أصابع القدم، وبعد ذلك يتم خفض الجزء الأوسط من الجسم المشدود باتجاه حصيرة التدريب، ثم دفع الجسم إلى أعلى مرة أخرى، مع ملاحظة أن تشكل الركبة خطًا مستقيمًا مع الكاحلين والوركين، ويمكن للمبتدئين الارتكاز على الركبتين بدلًا من أطراف أصابع القدم عند إجراء تمرين الضغط. ثالث تمرين، هو "تمديد الساق" المساعد على إطالة عضلات الفخذ الخلفية، وغالبا ما تسبب هذه العضلات آلامًا في النطاق السفلي من الظهر. وطريقته: يتمدد المرء على ظهره، ويمسك فخذه بواسطة يديه، ويسحب الفخذ باتجاه الجزء العلوي من الجسم مع الحفاظ على الساق في وضع مستقيم، وعند الرغبة في تكثيف تمارين الإطالة، فإنه يمكن سحب أصابع القدم قليلًا في اتجاه الفخذ. رابعًأ وأخيرًا.. تمرين "مضخة الوريد".. وهذا التمرين يفضل أن يقوم به بالأكثر الذين يجلسون أمام شاشة الحاسوب لفترات طويلة، ويهدف إلى تحفيز الدورة الدموية. وطريقته: الوقوف على أطراف أصابع القدم، والاستدارة للخلف على الكعب ورفع أصابع القدم، ثم الوقوف على أطراف أصابع القدم مرة أخرى، ويتم تكرار هذه التمرين من 10 إلى 15 مرة بوتيرة هادئة وثابتة.

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