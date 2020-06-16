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الرياض - رنا عبدالله - عاجل: مذيعة الجزيرة "علا الفارس" تفاجئ جمهورها بصورتها قبل سن المراهقة.. شاهد كيف كانت!

فاجأت المذيعة في قناة الجزيرة علا الفارس، جمهورها المتابع بصورتها وهي في سن الطفولة، قبل بلوغها سن المراهقة.

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و نشرت المذيعة المثيرة للجدل علا الفارس صورتها وهي في سن الطفولة على حسابها في انستغرام، حيث حظيت بمتابعة واسعة على الموقع.

وعلقت علا على صورتها بقولها: "الوجه الصبوح فديتني"، بينما تباينت ردود أفعال المتابعين المعجبين بالصورة وبشخصية علا الفارس، وبين المنتقدين لها ولمواقفها وخصوصا ضد المملكة العربية السعودية.

وكانت الفارس قدمت استقالتها من مجموعة MBC، بعد خلافات مع إدارة القناة، معلنة نهاية مايو/أيار 2019، انضمامها رسميا إلى شبكة “الجزيرة” القطرية، وقنوات Bein التابعة لها.

ولاقى إعلان الفارس ترحيبا من قبل إعلاميين وإعلاميات في قناة “الجزيرة”، إضافة إلى ترحيب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد جدل واسع، قالت علا بأن الصور المنتشرة ليس من حفل زفافها وإنما هي لحفل زفاف شقيقتها.