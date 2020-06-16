شكرا لقراءة خبر عن تسريب صورة فاضحة وغير متوقعة لـ الملكة رانيا زوجة ملك الأردن .. وهي تمارس هذا الفعل مع شخصية شهيرة .. شاهد (صورة صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - تسريب صورة فاضحة وغير متوقعة لـ الملكة رانيا زوجة ملك الأردن .. وهي تمارس هذا الفعل مع شخصية شهيرة .. شاهد (صورة صادمة) 2020/06/16 الساعة 09:00 مساءً (الصحن الطائر) خطفت الملكة رانيا، الأضواء بظهور جديد، مرتدية البنطال الازرق والشميز الابيض بجانب زوجها Advertisements حيث نشرت ملكة الأردن رانيا العبدالله صورة لها مع الملك عبد الله الثاني عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وهما يشويان في الهواء الطلق بمدينة العقبة، مع تعليق "احلى جمعة مع الهش والنش"، أي رحلات الشواء.

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