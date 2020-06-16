شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الراقصة صافيناز تنشر فيديو قديم لها وهي مرتدية فستان شفاف يكشف جسمها..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي صوراً للرّاقصة صافيناز من بداياتها، تنشر لأول مرّة على العلن.

وقد بدا التغيّر واضحا على ملامح وجهها وطريقة تبرّجها وتسريحة شعرها، إلا أنها حاولت الحفاظ على جمالها الطبيعي، فقد أظهرت الصور أنها أجرت فقط عملية تجميلية لأنفها، أما التفاصيل الأخرى فتتغيّر مع مرور الوقت مثل شكل الحواجب ووضع الماكياج.



يذكر أن صافيناز اثارت مؤخرا موجة انتقادات بعد نشرها لمقطع فيديو يظهرها وهي من دون ماكياج ومرتدية فيزون ضيقاً وتوب كشفت جزءاً من صدرها وهي تقوم بما يشبه تمرينات رياضية فترفع رجلا وهي مستلقية وتنزلها وعلقت عليه :"يلا ستراتشينغ مع بعض".

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