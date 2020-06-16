شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويتية "روان بن حسين" تعلن انفصالها عن زوجها الليبي بسبب تعليق أمير سعودي على صورتها الفاضحة..(شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​ خلال الساعات الماضية الجدل حول إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي ​يوسف المقريفي​، وذلك بسبب تعليق لها في ردّها على إحداهن إتهمت عائلة زوجها بسرقة أموال الشعب الليبي قائلةً "ربي يسامح المقريف سرق فلوسنا نحن ليبين وسافر واسس حياته برا بفلوسنا وانتي قاعدة عايش بفلوس حرام"، لترد حسين عليها بالقول:"ارتاحي ما يصرف علي ولا على بنته". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فتاة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو • الكويتية "روان بن حسين" تعلن انفصالها عن زوجها الليبي بسبب تعليق أمير سعودي على صورتها الفاضحة..(شاهد الصور) • اغتصاب الفنانة شمس الكويتية من قبل مجموعة هنود بسبب ملابسها المثيرة والمغرية ..شاهد الفيديو • قناة MBC تنشر مشهد فاضح من حلقة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال فصرخت "احيييييه" .. فيديو • الفنانة الجميلة "ياسمين عبدالعزيز" تخون زوجها مع رجل فوق سيارتها ولم تنتبه للتصوير..(شاهد الفيديو) Advertisements • هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» • فضيحة مدوية بين الأشجار للفنانة التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. كل شيء على الطبيعة احلى.. شاهد الصور • مشهد جنسي فاضح للفنانة التركية المثيرة بيرين سات .. شاهد كيف خلعت ملابسها ومارست الحب مع حبيبها .. "فيديو" • عاجل : وفاة الأمير محمد نايف قبل قليل .. وأول تعليق رسمي من السعودية يكشف سبب الوفاة ..تفاصيل طارئة • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وأكملت حسين تصرفاتها المثيرة أكثر حول إنفصالها، بحذفها صورها مع زوجها التي التقطاها سويا خلال ولادتها لابنتهما بولا، كما حذفت مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما بعد زفافهما.

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