شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن.. تاسع أقوى جيوش العالم يقلب الأوضاع رأسا على عقب في الشرق الأوسط وتحرك عسكري عاجل في دولة عربية؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. تاسع أقوى جيوش العالم يقلب الأوضاع رأسا على عقب في الشرق الأوسط وتحرك عسكري عاجل في دولة عربية؟

كشفت وكالة “رويترز” عن تحرك عسكري للجيش التركي في ليبيا على وقع انتصارات “حكومة الوفاق” الوطني المعترف بها دوليًّا، سيقلب الأوضاع في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن مصدر تركي، تأكيده أن أنقرة والحكومة الليبية، تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، في تثبيت لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

وأضاف المصدر التركي: أن “استخدام تركيا لقاعدة الوطية الجوية في ليبيا على جدول الأعمال، وقد يكون من الممكن أيضًا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: البيض يعلق على المواجهات الدامية في ابين وشبوة ويرفض خيار تشكيل حكومة جديدة بنظام المناصفة بين الشرعية والانتقالي ويطالب الزبيدي باتخاذ هذه الخطوة

اذا تناولت هذه الفاكهة اللذيذة على الريق فستجعلك فحل كالثور وتحميك من امراض القلب وتنفي جسمك من السموم

محتال يخدع فتاة سعودية عبر الواتس..والضحية تحذر السعوديات وتكشف الحيلة الشيطانية وكيف تمكن من خداعها وسلبها مبلغ كبير من المال

شاهد بالصوت والصورة:مغترب في السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير ردود افعال واسعة بعد قيامه بهذا العمل وسط الشارع ( صورة + فيديو )

Advertisements

شاهد ردة فعل شاب حين اكتشف ان عروسته الحسناء التي احبها ليست انثى وانما رجل كامل الرجولة

عاجل: الاعلان رسميا عن اول ايام عيد الاضحى المبارك..وصحيفة خليجية تحدد يوم العيد بالتاريخين الهجري والميلادي

صك براءة للطباخ اليمني من مقتل الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني..والمتحدث الرسمي لشرطة عسير يكشف معلومات جديدة ويوضح حقيقة ماحدث

عاجل..الشيخ يوسف القرضاوي يتلقى خبر مؤلم وغير سار بشأن ابنته المعتقلة علا

وأوضحت “رويترز”، أنه “لم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخرًا”.

تاسع أقوى جيوش العالم يقلب الأوضاع

ودفعت “حكومة الوفاق” الوطني قوات “خليفة حفتر”، المدعومة من روسيا وفرنسا ومصر والإمارات، للتقهقر خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستعادت السيطرة على عدة مواقع.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية عسكريا بموجب اتفاقية أمنية وقعها الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت قاعدة “الوطية” الجوية من بين المواقع الإستراتيجية التي سيطرت عليها قوات الوفاق في الآونة الأخيرة، حيث تمكنت من طرد قوات حفتر من الغرب الليبي خلال أسابيع، وتستعد الآن لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية.

وكانت السلطات التركية، ذكرت الأسبوع الماضي، أنها قد توسع تعاونها في ليبيا بصفقات في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع.