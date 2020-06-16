التاريخ التركي في اليمن بين دعم الجماعات المتشددة وشراء المسؤولين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

الخليج 365 - خاص

تتواتر الأزمات في اليمن؛ من تفجير للأوضاع السياسية في البلاد وأزمات اقتصادية وصولا إلى دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة من قبل نظام الزعيم التركي المتطرف أردوغان.



وتحتل تركيا - بشكل غير مباشر - مركزا كبيرا في حكومة اليمن، عن طريق قيادات إخوانية بارزة تتفنن في الهمجية والبعد عن الإنسانية، إلى جانب عرقلة جهود التحالف العربي الداعم لشرعية الرئيس المؤقت للبلاد عبد ربه منصور هادي.

وعلى الرغم من أن اليمن - وبعده جغرافيا عن تركيا - لم يكن للحكومة التي يقودها الإخوان دورا كبيرا في اتخاذ موقف عربي مشرف يقمع سياسات أدوغان التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد التي جعلتها الصراعات بؤرة للصراع، ثم في المنطقة، لكن جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتّحدة حال دون تحقيق كل تلك الأهداف.

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وترغب تركيا في الحصول على ميناء الحُديدة غرب اليمن وهذا يعني استراتيجياً أنها تمتلك مثلثاً في البحر الأحمر بين (السودان والصومال واليمن) وهذا يعني أن تركيا وضعت قدماً على مقربة من مضيق باب المندب، وهو اختراق صريح للأمن القومي العربي، كما أنه يرسم شريطاً بين القاعدة التركية في قطر وحتى اليمن.

واعتمد الأتراك على مدار عام كامل على التأثير الإعلامي كجزء من إدارة الصراع عبر (جناح إخوان اليمن القطري) الذي عملت فيه توكل كرمان دوراً فاعلاً من خلال أدواتها الإعلامية المأجورة عبر الهجوم المستمر على السعودية والإمارات واستخدمت كافة الأدوات الممكنة في هذا السبيل.

ولم تكن التظاهرات التي عمت شوارع مدينة تعز في 13 أبريل 2018م سوى تأكيد أن هناك عملية تصعيد بالانتقال من الضغط الإعلامي الذي تقوده توكل كرمان وقناة الجزيرة القطرية إلى الشوارع والميادين في محافظة تعز، فهناك شعور واضح بالقلق تجاه تحركات ألوية الحرس الجمهوري في الساحل الغربي واحتمالية تحرير ميناء الحُديدة ما يعني إفشالاً للمشروع التركي كاملاً وتحييد نفوذ أنقرة على هذه المنطقة.

في الخامس من يونيو 2017م أعلنت دول (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) مقاطعة دولة قطر على خلفية دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية ووقوفها مع القوى الإقليمية التي تتدخل في الشؤون الداخلية العربية، وكشفت الأحداث صحة الاتهامات التي واجهت بها الدول الربع قطر، فقد منحت الدوحة الأتراك والإيرانيين قواعد عسكرية على أرضها، فيما بدا واضحا التنامي غير المسبوق للتدخلات التركية في العالم العربي