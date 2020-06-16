شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : يفاجئ الجميع ويعلن نحقق تقدما كبيراً في التوصل إلى لقاح لفيروس "كورونا" ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "وفرنا الوظائف وخفضنا من البطالة في صفوف السود"، على حد قوله. وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفى تنقله قناة "العربية": "تمكنا من إعادة الوظائف رغم جائحة كورونا". وتابع ترامب: "نحقق تقدما كبيرا في التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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