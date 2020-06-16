شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط كبير بجيش الشرعية يكـشف معلومات مرعبه عن القوى التي تورطت بمقتل اللواء الشدادي واكبر قيادات الجيش ويفضح المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أتهم ضابط في صفوف جيش الشرعية، حزب الإصلاح بارتكاب خيانات في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي والتآمر ضد قيادات بالجيش.

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جاء ذلك في تسجيل مصور للعقيد عبدالحكيم عامر أحمد شعبان وهو من ابناء حجور بمحافظة حجة ، الذي أعلن فيه انضمامه وتأييده لأبناء الجنوب ولرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

متهما حزب الإصلاح بالتآمر على عدد من قيادات الجيش ، الذين قال بأنهم توفوا مثقلين بالديون ، وعلى رأسهم العميد / محمد الحجوري قائد لواء المهام الخاصة الذي توفي متأخرا بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل الاخوان في مأرب.

واتهم العقيد عبدالحكيم حزب الإصلاح بالتآمر على منطقة حجور اثناء انتفاضتها ضد مليشيات الحوثي مطلع عام 2019م ، بالتآمر على الحجوري الذي أكد بأنه توفي قهرا بسبب تآمر الإصلاح ضده.

مؤكدا بأن حزب الإصلاح هو من تآمر على اللواء عبدالرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة الذي قتل بصاروخ حراري موجه مطلع أكتوبر من عام 2016م.

مؤكدا تعرضهم للخيانات في الجبهات من قبل حزب الإصلاح ، وأضاف : لدينا أسرى وجرحى وشهداء وحزب الإصلاح لديهم السيارات والأموال في تركيا ومصر.

مشيرا الى أن قيادات الحزب امتنعت عن الدفع بأبنائها في الجبهات ، واكتفت بالتضحية بأبناء حجور وتعز وإب وذمار وباقي المحافظات.

العقيد عبدالكريم قال بان حزب الإصلاح حزب إرهابي وقياداته إرهابية وعنصرية ولا يصلح للحكم ولا فرق بينه وبين جماعة الحوثي.