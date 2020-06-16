شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يدعو البنك الدولي لتخصيص الـ 31 مليون دولار للصحة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جلسة مباحثات افتراضية، امس مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدعم الذي رصده البنك الدولي للاستجابة لجائحة كورونا المستجد في اليمن وبمبلغ 31 مليون دولار، وشدد على ضرورة التسريع بتخصيص هذه التعهدات لدعم القطاع الصحي والقطاعات المتضررة من تفشي الجائحة في اليمن.

بدوره لفت رئيس مجموعة البنك الدولي، الى حرص البنك على العمل مع الحكومة اليمنية لدعم اليمن إنسانيا وتنمويا، مؤكدا ان البنك الدولي سيعمل على حث المانحين الدوليين لدعم اليمن في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار مالباس الى أن دعم مؤسسات الدولة وتعزيز اداءها سيكون احد اهم جوانب الشراكة والدعم المقدم من البنك الدولي، كما عبر عن أمله بأن يحل السلام في اليمن في القريب العاجل، وهو الجانب الأهم الذي سيمكن البنك الدولي وشركاء اليمن من دعم الحكومة للقيام بمهامها ويسمح بتوجيه الجهود نحو إعادة الاعمار والتنمية.

ووجه رئيس البنك الدولي، القطاعات المتخصصة في البنك الدولي بالنظر في البرامج التي قدمتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا والبنى التحتية وغيرها من المجالات.

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