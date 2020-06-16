شكرا لبحثكم عن خبر قصف يدك مخازن تصنيع الطائرات المسيرة في صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قصفت مقاتلات التحالف العربي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكز ومخازن للطيران المسير، في صنعاء، وسط معلومات عن استهداف خبراء إيرانيين ومن حزب الله.

وقال مصدر خاص إن الغارات استهدفت مركزا يتردد عليه خبراء إيرانيين ومن حزب الله في كلية الطيران، يستخدم لتفخيخ الطائرات المسيرة وتدريب عناصر مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على إطلاق الطائرات المسيرة والتحكم فيها.

وأضاف أن الغارات استهدفت مخازنا للطائرات المسيرة في منطقة النهدين العسكرية التي يتواجد فيها مجمع دار الرئاسة.

وفق شهود عيان، فإن سيارات للمليشيا شوهدت وهي تغادر بوابة كلية الطيران في شارع الستين الغربي بعد القصف، يعتقد أنها تحمل قتلى وجرحى.

إلى ذلك شن طيران التحالف فجرا غارات على معسكرا تدريبيا للمليشيا الحوثية في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، كما استهدف تعزيزات للمليشيا في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف يدك مخازن تصنيع الطائرات المسيرة في صنعاء (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.