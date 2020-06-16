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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دويد : الميليشيا المرتهنة لولاية الفقيه لا يحق لها الحديث عن الشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية في القوات المشتركة بالساحل الغربي، العقيد صادق دويد، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية لا يحق لها الحديث عن الشعب اليمني .
وقال دويد في تغريدة له بتويتر، "ميليشيا الحوثي المرتهنة لولاية الفقية،لايحق لها الحديث عن الشعب اليمني،وهي تُمارس عليه عنصرية بغيضة تحت مسميات مختلفة آخرها الخمس،وتصادر حقوقه بلغة استعلائية، وتظاهر كورونا عليه" .
وأضاف "هي العدوان على اليمن أرضا و شعبا و تاريخا و هوية"
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