شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزراء ومسؤولين في الشرعية باعوا اليمن لتركيا ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

الخليج 365 - خاص

لا يختلف إثنان بإن إرتباط وزراء ومسؤولين بارزين في الشرعية بتنظيم الإخوان المحظور، سهل على تركيا إيجاد موطئ قدم لها في اليمن تحت العديد من المسميات والمشاريع الخيرية والإنسانية الوهمية، وعلى رأسها الهلال الأحمر التركي .



ويتواجد في تركيا عدد كبير من المسؤولين السياسيين والإعلاميين اليمنيين، من بينهم وكلاء وزارات ومستشارون وقادة أحزاب، استفادوا من التسهيلات التي تقدمها لهم الحكومة التركية.

ولعب هؤلاء المسؤولين دورا في تعزيز النفوذ التركي في اليمن من خلال الصفات الرسمية التي تمنحهم مساحة كافية للاقتراب من دوائر صنع القرار في الحكومة اليمنية والتأثير عليها لصالح الأجندة التركية في الكثير من الأحيان.

وحاول وزراء في حكومة الشرعية وبشكل علني السماح لتركيا بالتوغل في اليمن، ليس لتخليصه من التدخل الإيراني عبر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ولكن لتنفيذ أجندة ضمن مخططات إعادة إحياء ما يعرف بـ"الخلافة العثمانية الإسلامية" على الرغم من أن قوانين ودستور تركيا لا يستند لتعاليم الدين الإسلامي .

ومن هؤلاء الوزراء، وزير النقل المقال، صالح الجبواني، الذي قام أواخر ديسمبر من العام الماضي بزيارة إلى تركيا بدون أي تكليف رسمي من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، واتفق مع الأتراك على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي في قطاع النقل في اليمن.

كما شملت لقاءات الجبواني، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان قورتولموش بحضور ياسين أقطاي مستشار رئيس الحزب، وهو لقاء يثير الشبهات خاصة وأنه لا علاقة له بنشاط وزارة النقل ولم يحضره السفير اليمني في تركيا .

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ويرى مراقبون أن خطورة هذه الزيارة وما تمخض عنها من توقيع إتفاقيات، تكمن في إنها تعطي لتركيا الحق في دخول اليمن، وهو نفس السبيل الذي إتخذته تركيا للدخول إلى ليبيا وتأزيم الوضع فيها .

هذه الخطورة، دفعت الحكومة اليمنية إلى الإعلان رسمياً وعبر وكالة سبأ الناطقة بأسمها، "ان التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات وتحديدا في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها، تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة الحريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا للانطلاق نحو البناء والتنمية واعادة الاعمار" .

وأوضح مصدر حكومي ان تصريحات بعض اعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية.. مؤكدا حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي وفي اطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي.

وجدد المصدر، التزام الحكومة وجميع اعضائها برؤية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في التعاون والتنسيق الخارجي وبناء الشراكات التنموية وفقا للمصالح الاستراتيجية العليا لليمن وشعبها.

وتكشف تصريحات الحكومة أن تحركات الوزير الجبواني الذي إعتاد على مهاجمة دول التحالف العربي وبالتحديد دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تعبر إلا أن قناعته الشخصية المعروفة بولائها لتنظيم الإخوان جناح قطر وتركيا .

وغير الجبواني، يوجد أيضاً وزير الداخلية، أحمد الميسري، الذي تؤكد مصادر صحفية وسياسية أنه قام بعدة زيارات إلى أنقرة خلال الفترة الماضية وتحديداً بعد أحداث أغسطس التي شهدتها العاصمة عدن ولكن لم يتم الإعلان عن لك الزيارات .

وهناك مسؤولون آخرون يعملون علانية لتركيا، على رأسهم الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، المسؤول عن مكتب وكالة الأناضول التابعة للحكومة التركية في اليمن .

ويستغرب المراقبون تعيين راجح بادي في مثل هذا المنصب على الرغم من معرفة الحكومة بمنصبه في الوكالة التركية .. مشيرين إلى أن وجود راجح في هذا المنصب يفسر سبب التسريبات الإعلامية والأخبار المفبركة التي تنشرها الوكالة التركية وتنسبها لمصدر في الحكومة اليمنية