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قيادي بالإنتقالي يلتقي ممثلين عن هيئة الوفاق الجنوبي الجنوبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

قيادي بالإنتقالي يلتقي ممثلين عن هيئة الوفاق الجنوبي الجنوبي

متابعات_ الخليج 365

التقى مساعد الأمين العام الهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة عدن، بممثلين عن هيئة الوفاق الجنوبي-الجنوبي، برئاسة سعيد محمد بن محمد اليهري الأمين العام للهيئة .

 

وناقش مساعد الأمين العام مع ممثلي الهيئة، عددا من القضايا التي تهم الشأن الجنوبي وسُبل خلق مزيد من التلاحم و قنوات الاتصال مع جميع المكونات الجنوبية و منظمات المجتمع المدني.

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واستمع مساعد الأمين العام من ممثلي هيئة الوفاق إلى شرح موجز حول نشاط الهيئة منذ انطلاقتها وجهودها في لم الصف الجنوبي ومحاربة المناطقية ودعم مقاومة أبناء شبوة في مواجهة عنجهية مليشيات حزب الإصلاح الإخواني.

 

واستعرض اللقاء عدداً من المقترحات التي أكدت على ضرورة الانفتاح على الآخر والجلوس على طاولة حوار واحدة تجمع جميع الأطراف لتعزيز اللحمة الجنوبية وقيم التسامح والتصالح.

 

وأكد اللواء السقطري أن المجلس الانتقالي الجنوبي، منفتح على جميع الأطراف الجنوبية التي تؤمن بحق الجنوبيين في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة، وحريص على توحيد الصف الجنوبي في وجه مشروع جماعة الإخوان وأي أطراف هدفها إعادة الجنوبيين لباب اليمن مرة أخرى

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