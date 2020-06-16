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عدن - ياسمين التهامي - "جمرة جهنم" تضرب دول الخليج.. نار الأرض ستخرج من سلطنة عمان والسعودية.



توقع خبراء في الطقس وباحثون في الأرصاد الجوية، أن تضرب موجة حر شديدة دول الخليج العربي، مرجحين أن تتجاوز درجات الحرارة الـ50 مئوية. وأطلق خبراء ومهتمون بالطقس على موجة الحر الشديدة في تغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي اسم "جمرة جهنم"؛ نظرًا لشدة الحرارة المصاحبة لهذه الموجة غير العادية. ووصف خبراء شدة الحرارة التي ستوثر على الأرض بأنها مثل "النار"، مطالبين مواطني دول الخليج (السعودية، سلطنة عمان، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين) بالحذر من الضربات الشمسية. وقال الخبير في الطقس، عبد العزيز الحصيني: "متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة، بعد أن كانت اليومين الماضيين حول معدلاتها". من جانبه، ذكر الباحث في الطقس والمناخ، ماجد العتيبي: أنه سيكون خلال يومي "الاثنين والثلاثاء موجة حر سريعة تطال المنطقة الوسطى والشرقية ثم تعود لوضعها الطبيعي". وفي السياق، أفاد موقع "طقس العرب" المختص بالشؤون الجوية، بأن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ستصل إلى 48 درجة في مدينة الأحساء الواقعة بالمنطقة الشرقية بالسعودية. وأضاف الموقع: أن درجة الحرارة سترتفع إلى 48 درجة يوم غد الثلاثاء، فيما ستصل إلى 46 بالعاصمة القطرية الدوحة، وستصل إلى 46 درجة في إمارة العين الإماراتية. وختم "طقس العرب"، بأنه "لن تتجاوز درجة الحرارة في العاصمة البحرينية المنامة الـ40 درجة، ولا تتخطى الـ41 درجة في العاصمة العُمانية مسقط". وتعد درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي من الأشد ارتفاعًا في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا بالصيف؛ بسبب موقعها في شبه الجزيرة العربية ذات الجو الصحراوي والمحاطة بالمياه من عدة أطراف.

