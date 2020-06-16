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عدن - ياسمين التهامي - تسريب جديد للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يشعل مواقع التواصل في الخليج.. ومفاجأة بشأن الشخص الثاني في التسجيل (فيديو)





نشر المعارض القطري “خالد الهيل ” مقطع فيديو جديد مسرب بين “حاكم المطيري” المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين،، مع رئيس ليبيا الراحل، معمر القذافي. وبحسب التسريب المتداول فقد رحب القذافي بالمطيري بقوله: لقد نجحت في الوصول إلي ، فيما رد الأخير :” مثلك يعنى إليه”. وعلق “الهيل” على المقطع بقوله: ماشاء الله على حرارة اللقاء والمؤامرات والطلبات! يذكر أن التسجيلات المسربة تم الحصول عليها من جهاز المخابرات الليبية بعد الإطاحة بمعمر القذافي وإعدامه من قبل ثوار ليبيا، بحسب ما ذكرت بعض المصادر الإعلامية.





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