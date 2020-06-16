- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير “بن طلال ” ينجو من حادث مروع ..( صور وتفاصيل ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجا الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز، من حادث مروري مروع، حيث أظهرت صورة تضرر سيارته بشكل كبير وتحولها إلى “خردة”.
وعلق عبد العزيز بن طلال على الحادث قائلا: “الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله “.
من جهتها أضافت ريما بنت طلال: “حمدلله على سلامة ابننا محمد ولد أخوي خالد بعد تعرّضه لحادث سيارة “.
وتفاعل عدد كبير من المغردين، وجاءت التعليقات كالتالي: “ولله الحمد والحمدلله على سلامته مايشوف شر، الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير “بن طلال ” ينجو من حادث مروع ..( صور وتفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.