شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير “بن طلال ” ينجو من حادث مروع ..( صور وتفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز، من حادث مروري مروع، حيث أظهرت صورة تضرر سيارته بشكل كبير وتحولها إلى “خردة”.

وعلق عبد العزيز بن طلال على الحادث قائلا: “الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله “.

من جهتها أضافت ريما بنت طلال: “حمدلله على سلامة ابننا محمد ولد أخوي خالد بعد تعرّضه لحادث سيارة “.

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وتفاعل عدد كبير من المغردين، وجاءت التعليقات كالتالي: “ولله الحمد والحمدلله على سلامته مايشوف شر، الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله”.