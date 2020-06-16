شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : إصابة اللواء ‎جواس في هذه الجبهة المشتعلة ونقله إلى أحد مستشفيات ‎عدن وحالته خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر أن اللواء ‎جواس أصيب إصابة بالغة في شقرة ونقل إلى أحد مستشفيات ‎عدن وحالته خطيرة .. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements فيما قال المصدر بأن معه قيادات عسكريه كبيره إصاباتهم بليغه وان اثنين كبار من قيادات الحزام الأمني قد فارقو الحياه هذا وقد اعلنت بعض معسكرات الحزام الأمني انسحابها عندما رفت أن هزيمتها من الجيش الوطني قادمه لامحاله



وقال المصدر بأن قيادات عسكريه كبيره ارسلو من الساحل الغربي لقيادة المعركه فيما هناك تجهيزات كبيره لحماية عدن بزراعتها العام من مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا

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