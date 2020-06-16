شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة نادرة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" تكتسح مواقع التواصل.. لن تصدق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتسحت صورة نادرة وقديمة نشرت لأول مرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حينما كان عمره في الـ16 عامًا.

ووفقا لمتابعة ("الخليج 365")، نشر حساب "تاريخ آل سعود" صورة لسمو ولي العهد، يعود تاريخها إلى عام 1422هـ الموافق 2001م، وحظيت بتداول واسع في أوساط السعوديين، تجاوزت عشرات الآلاف من المشاهدات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأوضح الحساب أنه تم التقاط الصورة في إسبانيا، دون شرح مزيدا من التفاصيل عن المناسبة.

ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصغر ولي عهد في تاريخ السعودية. ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وهو من أصغر وزراء الدفاع في العالم، وقت تعيينه، وثاني أصغر وزير دفاع سعودي. كما أنه أول حفيد من أحفاد الملك عبد العزيز يتولى منصب وزير الدفاع.