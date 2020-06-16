شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب تفاجئ جميع مستخدميها وتعلن عن خدمة جديدة للدفع الرقمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق تطبيق "واتسآب" خدمة جديدة خاصة بالدفع الرقمي في البرازيل، مستغلا الانتشار الواسع للتطبيق في الأسواق النامية.

وأفادت تقارير إعلامية أن خدمة "واتسآب باي" تسمح للمستخدمين بإرسال النقود لبعضهم بعضا دون رسوم والشراء من شركات صغيرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأوضح التطبيق أن "إطلاق الخدمة في البرازيل جزء من استراتيجية دفع رقمي على جميع منصات فيسبوك".



وأضاف: "لأن خدمة الدفع عن طريق واتسآب يجري تفعيلها عبر فيسبوك باي، فإن المستقبل كما نريده هو تمكين الأفراد والشركات من استخدام نفس معلومات البطاقة في جميع تطبيقات فيسبوك".

وبينما سيكون الدفع بين الأفراد دون مقابل، فإن الشركات ستدفع مقابل استخدامها الخدمة للحصول على المبالغ التي يدفعها عملاؤها.

ولدى واتساب 120 مليون مشترك في البرازيل، مما يجعلها ثاني أكبر سوق للخدمة بعد الهند.

بدأت الشركة بتجربة الخدمة في الهند، حيث لديها 400 مليون مشترك، لكن محاولات الشركة إطلاق الخدمة في الهند تعثرت لمدة سنتين بسبب القوانين.