طائرات قاصف 2K المسيرة تستهدف أهداف عسكرية حساسة في عسير

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية ، عملية واسعة استهدفت جيش العدو السعودي في خميس مشيط بعسير.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن خمس طائرات مسيرة نوع 2K استهدفت مساء أمس الاثنين مرابض الطائرات ومخازن التسليح و أهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط.. مؤكداً أن الإصابة دقيقة بفضل الله.
وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية.
وأكد متحدث القوات المسلحة أن عمليات الجيش واللجان الشعبية مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا.
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