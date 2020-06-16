شكرا لمتابعة خبر عن ناطق قوات الحوثيون : يكشف عن الأهداف التي تم استهدافها داخل السعودية بخمس طائرات مسيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعم الحوثيون تنفيد عملية عسكرية واسعة، استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التلسلح وعدد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي السعودية.

وقال ناطق الحوثيون العسكري يحيى سريع، في سلسلة تغريدات على تويتر : أن سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس بخمس طائرات مسيرة نوع 2K وكانت الإصابة دقيقة، حسب قوله.

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وأضاف سريع، أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي الكبير لما أسماه بـ العدوان.

واختتم سريع تغريداته بالقول: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا، حسب قوله.