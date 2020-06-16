شكرا لمتابعة خبر عن شرطة الرياض : تلقي القبض على خمسة مقيمين يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية ، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية ، من مخالفي نظام أمن الحدود جميعهم في العقد الثالث من العمر ، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي المرقب وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

ووفقا لصحيفة سبق قال التويجري: ضبط بحوزتهم 652 شريحة لعددٍ من الشركات، وأربعة أجهزة قارئ للبصمة، وتم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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