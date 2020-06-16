التحالف : يعلن عن الغارات الجوية التي شنها على مواقع الحوثيون في صنعاء وعمران

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر التحالف العربي اليوم الثلاثاء، بيان توضيحي بشأن الانفجارات التي سمع دويها في مناطق متفرقة داخل العاصمة صنعاء. وأعلن تحالف دعم الشرعية، عن تنفيذ ضربات جوية قاسية لأهداف مشروعة تتبع الحوثيون. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو" صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“ لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور" Advertisements بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف التحالف، في بيان له اليوم، أن الضربات الجوية توزعت على محافظتي صنعاء وعمران. وتابع تحالف دعم الشرعية أن الأهداف المدمرة شملت مواقع الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار. وأكد التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني بالاستجابة للتهديد وحماية المدنيين.

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